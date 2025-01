Napoli insiste: vuole Comuzzo della Fiorentina

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte un rinforzo importante e di prospettiva per la difesa. Si tratta del 20enne Pietro Comuzzo, protagonista di una splendida prima parte di stagione nella Fiorentina. Rifiutata la prima offerta di 20 milioni ma il Napoli nelle prossime ore insisterà per arrivare al giocatore già in questa sessione di gennaio

Ultimi giorni frenetici di mercato in casa Napoli. Uno degli obiettivi di De Laurentiis è quello di fare un investimento per il presente e il futuro in difesa. Individuato Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina, protagonista di una prima parte di stagione di alto livello con i viola condita da 19 presenze in serie A e 4 in Conference League. Per Comuzzo una prima offerta da 20 milioni era stata recapitata alla Fiorentina nelle scorse settimane ma era stata respinta. In queste ore il Napoli proverà ad insistere per trovare il prezzo giusto e provare a fare l’operazione in questa sessione di mercato, provando a convincere la Fiorentina con un’importante offerta