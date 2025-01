Viola sempre più attivi sul mercato: dopo aver definito la cessione di Ikoné al Como e con Comuzzo inseguito dal Napoli, si pensa a Zaniolo per l'attacco. Riavviati i contatti con l'entourage del giocatore e con l'Atalanta, che potrebbe lasciarlo partire qualora arrivasse un nuovo rinforzo. Dopo l'infortunio di Lookman, i bergamaschi insistono per Daniel Maldini

Nicolò Zaniolo è nel mirino della Fiorentina. Viola attivissimi sul mercato nelle ultime ore: definita la cessione di Jonathan Ikoné al Como, ma si lavora anche per Pietro Comuzzo inseguito dal Napoli. Non è tutto, però, perché il pensiero è al mercato in entrata e l'obiettivo per l'attacco è il 25enne dell'Atalanta. Già trattato la scorsa estate prima che si trasferisse a Bergamo, Zaniolo piace alla Fiorentina dove giocò dal 2010 al 2016 facendo tutta la trafila delle giovanili fino agli Allievi. Riavviati i contatti con l'entourage del giocatore e con i nerazzurri, che potrebbero lasciarlo andare qualora arrivasse un nuovo rinforzo in avanti dopo l'infortunio di Ademola Lookman.