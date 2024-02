Muriel lascia l'Atalanta: è partito per Orlando

L'attaccante lascia l'Atalanta e l'Europa e approda in MLS: il colombiano sarà un nuovo giocatore dell'Orlando City che lo presenterà nei prossimi giorni. Tra circa un mese tornerà a Bergamo per salutare i tifosi

Luis Muriel è pronto per la sua nuova avventura in Florida. L'attaccante, infatti, è partito nella mattinata di oggi (lunedì 12 febbraio) da Linate per raggiungere Orlando, dove sarà presentato nei prossimi giorni. Contrariamente a quanto emerso nei giorni scorsi, Muriel non tornerà già sabato a Bergamo per salutare i tifosi. Il suo rientro è previsto tra circa un mese, quando il colombiano concorderà una data con l'Atalanta, che vuole organizzargli un congedo all’altezza prima di un partita al Gewiss.