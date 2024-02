L'Inter continua a sondare il mercato dei 'parametri zero' e Beppe Marotta ne ha già piazzato uno: ecco Taremi, visite mediche e poi la firma per la prossima stagione. Anche Zielinski ha già effettuato i test con i nerazzurri: sarà il secondo colpo nel mercato estivo. Dopo gli arrivi 'a zero' di Thuram, Klaassen, Cuadrado e in precedenza di Mkhitaryan e Onana, altri affari per l'Inter a costo zero. Ecco tutti quelli portati a termine da Marotta. CLICCA QUI