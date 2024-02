Secondo quanto riportato da diversi media, tra cui The Athletic e RMC Sport, Mbappé avrebbe comunicato al presidente del Psg che lascerà il club a fine stagione. In scadenza di contratto a giugno, l'attaccante francese è il sogno del Real Madrid

Kylian Mbappé avrebbe annunciato a Nasser Al-Khelaifi l'addio al Paris Saint Germain al termine della stagione. È questa l'indiscrezione rilanciata da diversi media, tra cui The Athletic e RMC Sport. Secondo le testate, Mbappé - in scadenza di contratto con i parigini a giugno - avrebbe deciso di concludere la sua avventura parigina. Una chiara volontà comunicata nei giorni scorsi al presidente del Paris, Nasser Al-Khelaifi, durante un incontro nel centro sportivo della società. Secondo RMC Sport, le parti annunceranno ufficialmente la separazione appena ne saranno stabilite le modalità. Sempre secondo RMC Sport, al momento non c'è ancora un accordo totale fra l'attaccante francese e il Real Madrid, ma tutto lascia credere che Mbappé prenderà la direzione del club spagnolo in giugno