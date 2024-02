Trequartista argentino di 16 anni, arriva dal Boca Juniors con un'operazione simile a quella che aveva portato a Torino Soulè. Contratto fino al 2026 e un soprannome che a Torino non lascia indifferenti: la 'Joya'... ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Acquisto in prospettiva della Juventus che prende il giovane 2008 argentino Francisco Martin Barido. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero con una nota sul proprio sito. "Ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile. Cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus. Benvenuto in bianconero!".

Comunitario, operazione ‘alla Soulè’ Barido ha compiuto 16 anni a inizio 2024 e aveva firmato a fine gennaio un contratto di due anni e mezzo, il suo primo professionistico. Trasferimento diventato officiale solo in queste ore, dopo l’ok della Fifa. L’argentino arriva a Torino assieme ai genitori, insegnanti di educazione fisica. Un trasferimento simile a quello di Matias Soulé: anche il classe 2003 era arrivato in Italia con la stessa formula, dal Velez. Potrà essere tesserato come comunitario visto che ha il passaporto croato per via delle origini della madre. E’ il terzo rinforzo ‘green’ per i bianconeri dopo il 19 brasiliano Pedro Felipe (difensore alla Bremer cresciuto nel Vitoria e prelevato dal Palmeiras, che ancora deve debuttare con la Next Gen) e il trequartista montenegrino Vasilije Adzic, che arriverà dal Buducnost una volta compiuti 18 anni a maggio.

Il video virale del 2020 A 12 anni un video di Barido era di diventato virale per alune giocate fatte a baby fútbol con la maglia del club Cultural Marmol: immagini che erano finite anche nei telefonini di alcuni osservatori del Barcellona ma alla fine non se ne era fatto nulla.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il soprannome e la somiglianza con Dybala Barido è un sinistro naturale, trequartista ma anche da seconda punta, innamorato del dribbling. Nella ‘Séptima’ (una delle giovanili) del Boca Juniors indossava la maglia numero 10, così come nell’Argentina Sub 15 allenata da Pablito Aimar (altro fantasista di culto a cavallo fra gli anni 90’ e il 2000, sbocciato nel River e poi ammirato in Europa con le maglie di Valencia e Benfica). Hanno accostato Barido a tanti campioni del presente o del passato, ma la somiglianza più centrata sembra essere quella con un ex juventino Paulo Dybala. E non solo per via del soprannome, la ‘Joya’