Sassuolo, è ufficiale Bigica: sostituisce Dionisi

Emiliano Bigica è il sostituto di Alessio Dionisi sulla panchina del Sassuolo, con l'esonero arrivato dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli. "La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera", si legge nel comunicato ufficiale del club neroverde. Viene dunque privilegiata la soluzione interna, ma sarà poi da valutare se la scelta di Bigica sarà definitiva fino al termine del campionato o solo temporanea, come indicato dalla nota. Il Sassuolo, infatti è orientato a legarsi al nuovo allenatore solamente fino al termine del campionato per poi scegliere la prossima estate chi siederà sulla panchina neroverde nel campionato 2024/2025. In tal senso, Davide Possanzini sarebbe il preferito per ricoprire l'incarico dal prossimo luglio.