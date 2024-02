In estate Osimhen lascerà il Napoli, come aveva confermato qualche settimana fa il presidente De Laurentiis. La domanda adesso è: dove andrà? William Troost-Ekong, capitano della Nigeria e compagno di Victor durante l'ultima coppa d'Africa, sembra avere la risposta: "So dove andrà a giocare, ma non posso dirvi niente...". Guardate il video dall'ultima puntata di MondiGol...

