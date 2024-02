Oggi capitano, bomber e trascinatore dell'Inter, Lautaro Martinez poteva non diventare un giocatore nerazzurro nel 2018. Sfiorato il trasferimento all'Atletico Madrid, il Toro era stato vicino anche al… Toro. Lo ha rivelato l'ex direttore sportivo granata: "L'avevamo trattato e c'era un accordo col Racing, ma non volevamo pagare 3 milioni di commissioni. Non l'ho preso, ma ci ho provato"

L'Inter vola nel segno di Lautaro Martinez. Stagione da applausi per il capitano nerazzurro, capocannoniere con 22 gol (in 23 partite) che diventano 25 considerando tutte le competizioni. Se lo gode Simone Inzaghi, che applaude il nuovo centenario di reti in Serie A (101 centri tutti da interista) e punta forte su di lui nella fase decisiva della stagione. Dall'estate 2018 a Milano, quando si trasferì per 25 milioni di euro dal Racing, il 'Toro' rischiò di non diventare un riferimento nerazzurro. Ricorderete il forcing dell'Atletico Madrid, appena affrontato in Champions League, che andò vicinissimo all'acquisto dell'allora 20enne Lautaro. Ma non tutti sapevano dell'interesse di un'altra squadra italiana.