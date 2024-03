Roma-Almaviva, primo contratto da professionista

Un sogno che si realizza. Mattia Almaviva ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma , come annunciato su Instagram. "L’ho sognato sin da piccolo, ho lottato per ottenere questo punto di partenza ed ora posso dire felicemente che l’ho raggiunto. Voglio ringraziare la società per la grande opportunità data, la mia famiglia e i miei agenti, sperando di raggiungere altri traguardi come questo ".

La fascia di Totti nel giorno del suo addio

Classe 2006, è cresciuto calcisticamente nel club giallorosso. La curiosità che lo riguarda è legata a una data storica per tutti i tifosi della Roma. 28 maggio 2017: in quel giorno, davanti a un Olimpico pieno ed emozionato, Francesco Totti si è ritirato tra le lacrime, sue e di tutti gli appassionati di calcio. In quello stadio, c'era anche Mattia Almaviva. Il giovane, classe 2006, ha ricevuto, in quell'occasione, la fascia da parte del capitano della Roma. Un simbolico passaggio di consegne. Avvenuto, tra l'altro, quasi per caso. Il gruppo dei 2007, il più piccolo della società, era in trasferta e così fu scelto un giocatore classe 2006. A distanza di quasi 7 anni da quel giorno, Mattia ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società della Capitale.