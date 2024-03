Nel pre partita di Atletico Madrid-Inter, Giuseppe Marotta, ad nerazzurro, ha fatto chiarezza sul futuro di Lautaro: "Non ci saranno problemi per il rinnovo. Vogliamo continuare insieme, ama questa squadra". Oggi l'agente del giocatore è stato a Madrid per incontrare la dirigenza nerazzurra. Le parti si rivedranno nel giro di un mese per appianare gli ultimi dettagli

Non ci saranno problemi per il rinnovo di Lautaro. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta che ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Atletico Madrid-Inter. "Alla base c’è la convinzione che entrambi i protagonisti, il club da una parte e il giocatore dall’altra, possano continuare il rapporto esistente. Questo è di buon auspicio per il futuro, soprattutto valutando che Lautaro è cresciuto professionalmente, ma è anche il nostro capitano, è amato dai tifosi, ama stare a Milano e nell’Inter. Per cui credo che non ci saranno problemi, se non quelli di affrontare le cose con molta calma, perché in questo momento della stagione è giusto dare priorità e concentrazione ai traguardi imminenti che ci aspettano". Oggi l'agente del giocatore è stato a Madrid per incontrare la dirigenza nerazzurra. Le parti si rivedranno nel giro di un mese per appianare gli ultimi dettagli.