Salernitana, le richieste di Filippo Inzaghi per tornare

Dopo la sconfitta in casa contro il Lecce, Fabio Liverani è in bilico. La società sta riflettendo su di lui e la dirigenza si sta muovendo alla ricerca di un profilo adatto per la panchina. Ci sono stati dei contatti con Pippo Inzaghi, che ha allenato la squadra fino a febbraio

La storia tra Pippo Inzaghi e la Salernitana potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Dopo la sconfitta contro il Lecce, infatti, la società sta riflettendo su Fabio Liverani: la posizione dell'allenatore è in bilico, così come quella del direttore generale Sabatini. Per questo motivo, il club si sta muovendo nel tentativo di individuare un profilo adatto per la panchina. Uno di questi potrebbe essere Filippo Inzaghi. La Salernitana ha ripreso i contatti con lui che ha già allenato la squadra in questa stagione, ottenendo le uniche due vittorie in campionato. Nello specifico, è stato ingaggiato a ottobre 2023 ed è stato esonerato a febbraio 2024.