Campionati fermi e sosta per le nazionali appena iniziata. L'occasione migliore per fare un quadro dei valori delle rose di Serie A. In testa c'è l'Inter con un vantaggio di quasi 100 milioni sui cugini del Milan. I campione d'Italia del Napoli completano il podio. Ecco la top 20 completa in seguito agli ultimi aggiornamenti del sito specializzato Transfermarkt

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY