10) KENNETH TAYLOR (Ajax)

Valore di mercato: 66,4 milioni di euro

Nazionalità: olandese

Ruolo: mediano

Anno di nascita: 2002

Anche in uno scenario non esaltante come quello di quest'anno, i talenti dell'Ajax riescono comunque a brillare., giocatore in grado di coprire tutte le posizioni della mediana., lui come un altro compagno di squadra