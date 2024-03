Il centrocampista in un’intervista al Corriere dello Sport non esclude la possibilità di tornare in Italia ma da ex romanista chiude all’ipotesi Lazio: “Per quel che ha rappresentato la Roma e per rispetto dei tifosi laziali sarebbe una situazione improponibile. L’Italia mi manca molto: tocca ai club definire il mio futuro. Il Milan? Chi lo sa, il mio agente mi informa solo se e quando c’è qualcosa di concreto”

"L'Italia mi manca molto”. Nicolò Zaniolo parla della sua nostalgia per l’Italia. E in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il centrocampista azzurro dell’Aston Villa non esclude un ritorno in Serie A: "L'Italia mi manca molto: la famiglia, gli amici, mio figlio... Adesso però tocca ai club definire il mio futuro, il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Intanto voglio esprimere la mia gratitudine per Monchi che ha scommesso ancora su di me dopo avermi portato alla Roma a 19 anni. Il MIlan? Chi lo sa. Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa". E sulle voci di un suo possibile trasferimento alla Lazio, da ex romanista, ha le idee chiare: "Non so nulla. Ma comunque voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile".