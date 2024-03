Percassi su Koopmeiners: "Non ha chiesto cessione"

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha rilasciato una lunga intervista a 'L'Eco di Bergamo' iin cui è tornato a parlare del futuro di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che negli scorsi giorni, dal ritiro dell'Olanda, aveva dichiarato di voler lasciare Bergamo la prossima estate: "La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro"

Teun Koopmeiners è certamente il giocatore più chiacchierato in casa Atalanta. Prima per i problemi fisici accusati nei pochi minuti dell'amichevole giocata dal'Olanda contro la Scozia che lo hanno costretto a lasciare gli orange e a rientrare a Bergamo in anticipo. Poi per le sue dichiarazioni, sempre dal ritiro della Nazionale, dove ha manifestato senza troppi giri di parole la sua volontà, a fine stagione, di lasciare il club bergamasco. Una volontà a suo dire già comunicata anche alla società nerazzurra. Dalle colonne dell'Eco di Bergamo arriva però la risposta e la smentita di Luca Percassi, amministratore delegato del club: "La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, e nemmeno ha chiesto di essere ceduto"