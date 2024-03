I giocatori che hanno perso più valore nel 2024

Il portale Transfermarkt ha stilato la classifica dei giocatori dei top-5 campionati europei che hanno perso più valore di mercato in questo 2024: dominano in negativo i protagonisti di Barcellona e Bayern Monaco, ma nelle prime 25 posizioni ci sono anche due elementi della Serie A. In fondo la top XI del campionato italiano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT