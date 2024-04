Percassi: "Koopmeiners piace a tanti, vedremo..."

Dopo le prestazioni super di Teun Koopmeiners le pretendenti per il centrocampista sono logicamente diventate tante. Ma al momento l’Atalanta non ha ricevuto offerte e manifestazioni di interesse per il 26enne olandese. Parola di Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, intervistato nel pre partita della semifinale di andata di Coppa Italia allo stadio 'Franchi' contro la Fiorentina. “Non è durante un finale di stagione così importante che l’Atalanta ha bisogno di sedersi a parlare del futuro di un suo giocatore -le parole dell’ad- È normale che Koop come altri compagni stia facendo bene e attiri interesse di varie squadre. Sta facendo bene ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse. Vedremo più avanti, come sempre alla fine della stagione parleremo e affronteremo il tema mercato con l’obiettivo di rafforzarci”. Lo stesso centrocampista, qualche settimana fa, aveva parlato del suo futuro, ammettendo in un’intervista al De Telegraaf la sua volontà di lasciare Bergamo al termine della stagione: “Ho detto alla società che la prossima estate voglio trasferirmi, ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante. Leggo anche io dell’interesse della Juve e di alcuni club di Premier. Mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me”.