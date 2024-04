L’attaccante classe 2008 della Primavera rossonera e dell’Under 17 azzurra, che a novembre è diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A, è in scadenza e al momento le sensazioni per il suo rinnovo di contratto non sono buone, per un Milan che a fine stagione saluterà Giroud e che forse può pensare alla riconferma di Jovic MILAN, IL RECORD DI CAMARDA

Le sensazioni per il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan al momento non sono buone. L’attaccante della Primavera rossonera e dell’Under 17 azzurra ha compiuto a marzo 16 anni e potrebbe quindi ora già firmare il suo primo contratto da professionista. Cosa che al momento non è invece avvenuta. Il contratto che lo lega al club rossonero, di cui Camarda è tifoso sin da bambino, è infatti in scadenza alla fine di questa stagione. Ma da quanto filtra, al momento la sua permanenza per i prossimi anni a Milanello è in dubbio.

Camarda, il ragazzo record del calcio italiano Se ci fosse un accordo tra le parti, il ragazzo avrebbe già rinnovato. Il tema è delicato, anche perché si parla di un 16enne. Bisogna capire quale ingaggio verrà proposto al classe 2008, quali sono le sue intenzioni e quali quelle del club, se eventualmente disposto a fare uno sforzo per tenerlo. Con alla finestra altri club europei pronti a lusingare il talento che da sedicenne gioca già da sotto età in Primavera e ha trascinato la squadra di Abate alle final four di Youth League. E che lo scorso novembre, entrando contro la Fiorentina, a 15 anni e 260 giorni ha riscritto la storia del calcio italiano, diventando il più giovane esordiente di sempre della Serie A. Camarda, già valutato almeno 10 milioni, ha riscritto la storia anche del suo club: è il miglior capocannoniere di tutti i tempi del settore giovanile del Milan, che lo ha cresciuto dall’età di 7 anni. In questa stagione, sono già 13 i gol di Camarda: 7 nel campionato Primavera, 3 in Coppa primavera e 3 in Youth League. Ma non è l'unico attaccante di Pioli in scadenza...

Milan, anche Giroud in scadenza Anche Olivier Giroud è in scadenza ed è probabilissima la soluzione Stati Uniti per il francese, che dopo aver giocato tante stagioni in un grande campionato come la Premier (e vinto in grandi club come Arsenal e Chelsea) è sbarcato in Serie A, contribuendo all'ultimo scudetto del Milan e riabilitando la maglia numero 9 rossonera che dai tempi di Inzaghi non aveva più trovato un degno erede. In tre stagioni ha segnato 46 gol ma pare destinato a trasferirsi a Los Angeles.

Milan, il futuro di Jovic Diverso il discorso per Luka Jovic. Il 26enne serbo finora non è stato un titolare e un protagonista del Milan. Ma quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene. Il primo gol lo ha segnato solo a dicembre, ma in totale per l’ex attaccante di Real e Fiorentina le reti sono già otto: 5 in campionato, 1 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Per questo il Milan può pensare anche a una sua riconferma.