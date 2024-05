Il Bayern Monaco sta trovando difficoltà a individuare il nuovo allenatore e nei giorni scorsi Neuer e Müller hanno parlato a nome della squadra con la dirigenza per chiedere la permanenza di Tuchel . Il club ci sta pensando seriamente , con il tedesco che ha già dato disponibilità ma ha chiesto alcune garanzie: il prolungamento del contratto , in scadenza nel giugno 2025, e voce in capitolo sul prossimo calciomercato .

L'annuncio dell'addio nel febbraio scorso

Lo scorso 21 febbraio il Bayern Monaco e Tuchel avevano comunicato l'addio al termine della stagione, ufficializzando un accordo per la separazione anticipata: "Dopo una discussione approfondita siamo giunti alla conclusione, di comune accordo, di terminare il nostro rapporto in estate. Invito tutti i componenti della squadra a provare a ottenere il massimo risultato possibile sia in Europa che in Bundesliga", aveva dichiarato il CEO Jan-Christian Dreesen nella nota pubbicata esattamente una settimana dopo la sconfitta contro la Lazio nell'andata degli ottavi di Champions League. "Continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff per ottenere il massimo", aveva proseguito Tuchel. Ora, però, la storia potrebbe avere un finale diverso...