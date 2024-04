Curiosa iniziativa della Dinamo Zagabria per Luka Modric: per convincere il Pallone d'Oro 2018 a tornare a casa, il club croato ha comprato una pagina del quotidiano spagnolo 'Marca'. Il centrocampista del Real Madrid è in scadenza a giugno 2024 e non ha ancora deciso il suo futuro

Un corteggiamento così non si era mai visto. Una pagina di giornale per provare a convincere Luka Modric a tornare a casa, per compiere un tuffo nel passato e allo stesso tempo proiettarsi al futuro, per far sognare tanti tifosi croati: l'idea è del presidente della Dinamo Zagabria, Velimir Zajec, che ha comprato uno spazio all'interno dell'edizione di sabato 6 aprile del quotidiano spagnolo Marca. La pagina non è altro che la maglia numero 10 dello storico club di Zagabria col nome di Modric, già indossata dal Pallone d'Oro 2018 nella stagione 2006-2007 e 2007-2008, prima di salutare in direzione Premier League al Tottenham. E che ovviamente, qualora il fuoriclasse croato decidesse di tornare a Zagabria, sarebbe pronta ad attenderlo.

Perché la scelta di 'Marca' Il presidente della Dinamo ha firmato la pagina, che in calce presenta anche due hashtag: uno in croato #ImaloBiSmisla e l'altro in spagnolo #TieneTodoElSentidoDelMundo. Lingue diverse, stesso significato: un qualcosa che ha senso accada. Ovviamente il soggetto in questione è il ritorno del figliol prodigo a casa, dopo aver vinto tutto negli ultimi dodici anni con la maglia del Real Madrid. Ma perché proprio Marca? Zajec ha scelto il quotidiano spagnolo che nel 2022 lo elesse 'Marca Leyenda' per la sua straordinaria carriera.

Modric in scadenza a giugno 2024 Modric, che come detto sopra ha già giocato con la Dinamo Zagabria (prima nelle giovanili e poi in prima squadra dal 2005 al 2008), non ha ancora deciso il suo futuro: il contratto col Real Madrid è in scadenza a giugno 2024 ma, a dispetto dell'età (38 anni), Luka è ancora piuttosto centrale nel progetto tecnico dei Blancos di Carlo Ancelotti. Certo, non è più un titolarissimo, ma in questa stagione ha giocato 34 partite, con 2 gol in campionato. Il croato resta un punto di riferimento nello spogliatoio dei madrileni, ma anche in campo (dal 1' o a partita in corso). Sarà lui a scegliere se proseguire la sua avventura al Bernabeu o magari tornare a casa per chiudere la carriera in Patria. Una decisione, quest'ultima, che avrebbe senso, come recita la pagina comprata dalla Dinamo Zagabria e mostrata sui social del club. vedi anche Non solo Mbappé: gli altri big in scadenza