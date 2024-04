Juve, il Genoa vicino al riscatto di De Winter

Il difensore del Genoa, di proprietà della Juventus, si prepara a diventare un giocatore interamente rossoblù. La prossima sfida contro la Fiorentina può essere decisiva per il raggiungimento delle condizioni, 23 partite e 45 minuti da giocare in ognuna, per l'obbligo di riscatto

La Juventus si prepara a perdere Koni De Winter. Il giocatore belga, infatti, è a un passo dall’obbligo di riscatto in arrivo dal Genoa. La condizione scatta con 23 partite giocate e con almeno 45 minuti disputati in ognuna. Con la sfida dell’ultimo turno di Serie A, nel quale il Genoa ha vinto per 2-1 contro il Verona al Bentegodi, De Winter ha disputato 22 partite e mezzo. Proprio per questo, i prossimi match, iniziando da quello della prossima settimana contro la Fiorentina, saranno decisivi per il passaggio definitivo del giocatore in rossoblu.