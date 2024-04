Calciomercato-L’Originale torna dal 3 giugno

Presentata a Fano l’edizione estiva della trasmissione con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che torna da lunedì 3 giugno su Sky e in streaming su NOW. 7 località italiane in 6 regioni d’Italia per il programma che, quest’anno, sarà interamente in tourneé. “Un’emozione a pelle” sarà la nuova canzone, scritta e cantata da Bonan con gli arrangiamenti di Leonardo Lagorio MOTTA ALLA JUVE? E' IL PRIMO NOME SE PARTE ALLEGRI

Presentata a Fano, al Teatro della Fortuna, la nuova edizione estiva di “Calciomercato – L’Originale”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna che da lunedì 3 giugno su Sky e in streaming su NOW attraverserà l’Italia da nord a sud per un’edizione che, per la prima volta, sarà totalmente on tour.

Sette tappe, da Fano alla Val di Fassa Saranno 7 le località che ospiteranno la rubrica: si parte dalla regione Marche, con Fano che a distanza di un anno sarà la prima città ad ospitare il tour del programma dal 3 al 7 giugno. Ancora Marche la settimana successiva, con Senigallia che farà da palcoscenico dal 10 al 15 giugno. Cambio di riviera dal 17 al 21 giugno, con la Liguria e Alassio protagonisti della terza settimana. Si torna sul versante adriatico dal 1° al 5 luglio, con Cervia Milano Marittima che farà da cornice nella settimana di apertura ufficiale delle trattative. La settimana successiva ritorno in Friuli-Venezia Giulia, regione che ha ospitato il programma sia nella scorsa edizione invernale che in quella estiva. Quest’anno toccherà a Grado dall’8 al 12 luglio. Dal FVG alla Calabria per l’ultima settimana prima della pausa, con Calciomercato - L’Originale che toccherà la punta dello stivale, a Reggio Calabria, dal 15 al 19 luglio. La rubrica tornerà a parlare del mercato estivo nelle ultime settimane di agosto, con il Trentino e la splendida Val di Fassa che ospiteranno il programma dal 19 al 23 agosto.

“Un’emozione a pelle” è la nuova canzone Come da tradizione, la musica sarà protagonista delle serate estive di Calciomercato - L’Originale, con Leonardo Lagorio che anche quest’anno accompagnerà le puntate con le sue melodie. Le emozioni estive e l’idea di viaggio per l’Italia saranno i temi della nuova canzone, “Un’emozione a pelle”, scritta e interpretata dalla voce di Alessandro Bonan con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio: il tour dell’Italia, il viaggio proprio come una rock band per la colonna sonora delle trattative estive. “Calciomercato - L’Originale” è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

Calciomercato e non solo Le trattative tra società, calciatori e allenatori saranno sempre al centro del programma, grazie agli aggiornamenti continui e i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport: sempre in prima linea Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, pronto a svelare tutti i retroscena, gli incontri e le indiscrezioni. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto svelare ogni tipo di curiosità. Sera dopo sera, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno nello studio di “Calciomercato – L’Originale, che seguirà da vicino anche l’Europeo di Germania 2024, con gli aggiornamenti dagli inviati e gli hightlights dell’evento di cui Sky trasmetterà tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva.