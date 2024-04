La Juve ha un nome su tutti in cima alla lista dei possibili allenatori, nel caso dovesse chiudersi l'avventura bis di Allegri. Motta sta facendo benissimo col Bologna e, intanto, i bianconeri hanno avviato i primi contatti per Zirkzee e sono in pole su Calafiori ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Motta per il dopo Allegri? Se a fine stagione dovesse essere addio dopo l'avventura bis di Max Allegri allora è proprio l'attuale allenatore del Bologna il preferito dalla Juventus per il futuro della panchina. Motta sta facendo una stagione eccezionale coi rossoblù, sempre più quarto in classifica e proiettato verso una storica qualificazione nell'Europa dei big. Al momento, il club bianconero è concentrato sul doppio obiettivo della qualificazione Champions e della Coppa Italia, poi ci sarà il confronto con la società per capire se andare avanti oppure no. La Juve, intanto, ha anche avviato i primi contatti proprio con due giocatori simbolo del Bologna di Motta.

Missione Zirkzee e Calafiori Cioè Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori. Per l'attaccante rivelazione del campionato i bianconeri hanno avviato i primi contatti col Bayern (che ha un diritto di recompra), mentre per Calafiori è proprio il club bianconero ad essere in pole. Motta potrebbe quindi ritrovare due talenti della sua gestione a Bologna. APPROFONDIMENTO La Juve si muove per Zirkzee: primi contatti

Fine dell'Allegri bis? Allegri potrebbe dunque lasciare la Juve per la seconda volta, dopo il primo ciclo da cinque scudetti (e due finali di Champions) tra 2014 e 2019 e il ritorno nel 2021. Motta è invece alla sua seconda stagione a Bologna. Prima ancora Psg giovanili, Genoa (dieci partite in carica) e il 2021-22 sulla panchina dello Spezia. I due si sono sfidati due volte sull'asse Juve-Spezia e Bologna: Motta non ha mai vinto, con tre successi per Allegri e due pari.