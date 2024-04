Il Milan ha ufficializzato il rinnovo fino al 2028 di Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 e capitano della Primavera allenata da Abate. Il club rossonero ha dato la notizia sui propri canali ufficiali: "Il Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Kevin Zeroli fino al 30 giugno 2028. Kevin è approdato al Milan nel 2010, fino a indossare in questa stagione la fascia di capitano della Primavera". Ha esordito in prima squadra lo scorso 30 dicembre a San Siro contro il Sassuolo (è poi entrato in campo a gennaio contro la Roma e il Cagliari in Coppa Italia). In questa stagione con la maglia della Primavera ha segnato 7 reti in 27 partite tra campionato, Coppa Italia e Youth League.