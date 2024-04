Nel contratto del centrocampista è presente una clausola per rinnovare con la Lazio fino al 2027. Per attivarla Kamada dovrà pagare alla società biancoceleste 100 euro altrimenti si svincolerà al termine della stagione. "A noi non ha ancora manifestato nessuna decisione: nella vita tutti sono utili e nessuno è indispensabile", ha commentato Fabiani

C'è una stagione ancora da finire, ma la Lazio si sta già muovendo per costruire la squadra del futuro: dopo l'addio di Felipe Anderson e il rinnovo di Zaccagni, è arrivato il momento per Kamada di decidere se prolungare o meno con i biancocelesti. Come riportato da Fabrizio Romano, nel contratto del centrocampista è presente una clausola per rinnovare con lo stesso ingaggio fino al 2027. La particolarità? Per attivarla Kamada dovrà pagare alla Lazio 100 euro. Se non lo farà andrà via a parametro zero al termine della stagione.