La squadra campione d'Italia non è neppure in top 10 nella classifica delle rose che valgono di più al mondo (dati Transfermarkt): l'Inter è la prima italiana al 13° posto, seguita dai 'cugini' rossoneri al 15°. In testa ci sono Manchester City e Arsenal, chiude il podio il Real Madrid. Quinto il Bayern Monaco, 14° i campioni di Germania del Bayer Leverkusen

