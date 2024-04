Porto, Conceição rinnova fino al 2028

Il Porto ha trovato l'accordo con Sérgio Conceição per il rinnovo del contratto. L'allenatore siederà sulla panchina del club fino al 2028, come comunicato con una nota ufficiale. "FC Porto e Sérgio Conceição hanno concordato di prolungare il contratto che li lega dal 2017 al 2028. Con i Dragoni e da allenatore, l'ex esterno ha già vinto tre edizioni del Campionato portoghese, tre Coppe del Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe". Il comunicato poi prosegue: "Da giocatore, Sérgio Conceição è arrivato all'FC Porto all'inizio degli anni '90 per unirsi alle giovanili, seguito da periodi in prestito con Penafiel, Leça e Felgueiras prima di stabilirsi definitivamente nella squadra principale dei Dragons e protagonista di due stagioni di altissimo livello (. 1996/97 e 1997/98). Dopo cinque anni e mezzo in Italia, è tornato nel suo club preferito a metà della stagione 2003/04 e ha arricchito ulteriormente i suoi successi personali come giocatore dell'FC Porto. In totale ci sono stati tre campionati portoghesi, una Coppa del Portogallo e una Supercoppa. Appena diventato allenatore, ha lavorato anche all'Olhanense, all'Académica, all'SC Braga, al Vitória de Guimarães e al Nantes (Francia) fino ad assumere il comando tecnico dei Dragons. Da quando è arrivato all'FC Porto, è stato l'allenatore più titolato, l'allenatore che è seduto in panchina più volte e l'allenatore con più vittorie nell'intera storia del club".