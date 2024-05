Gli azzurri sono al lavoro per trovare l'allenatore per la prossima stagione. Le prime due scelte restano Conte e Gasperini: con l'ex Tottenham prosegue la trattativa ma non è stato ancora trovato un punto d'incontro a livello economico, per Gasp il Napoli aspetta di capire se ci sono i margini per una sua partenza da Bergamo. In lista, ma più defilati, anche Pioli e Italiano

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT