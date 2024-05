Il Milan vede lo Stoccarda per Guirassy

In attesa di concludere la stagione, con l'ultima giornata in casa a San Siro contro la Salernitana, e che si definisca la questione allenatore (la strada che porta a Fonseca sembra ormai tracciata), il Milan lavora per il futuro. Una delle priorità sul mercato sarà quella di trovare un nuovo centravanti , con l'addio di Giroud - direzione Los Angeles - già ufficializzato. Questa mattina la dirigenza rossonera ha incontrato lo Stoccarda . Al centro dell'appuntamento il nome di Serhou Guirassy .

Guirassy 2° nella classifica della Scarpa d'Oro

L'attaccante guineano, che ha una clausola da 17.5 milioni, era stato cercato dal Milan anche a gennaio e il suo è uno dei nomi in lista per il reparto avanzato:. I tedeschi lo avevano preso due anni fa dal Rennes in prestito con riscatto a 9 milioni e ora potrebbero garantirsi una buona plusvalenza. Il centravanti ha chiuso la stagione con 30 gol (la migliore della sua carriera), di cui 28 in Bundesliga che lo hanno collocato alle spalle del solo Harry Kane nella classifica della Scarpa d'Oro.