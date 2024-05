L'addio di Burdisso: "Fiorentina mia seconda casa"

Nicolas Burdisso - come preannunciato da alcune settimane - lascerà la Fiorentina. Il nuovo direttore sportivo viola a partire dalla prossima stagione sarà Roberto Goretti, in arrivo dalla Reggiana. L'ex difensore argentino ha salutato società e tifosi sui canali social del club: "Per me essere stato qui significa seconda casa. C'è stato un feeling molto particolare. Questa tifoseria ha tanta passione e la società mi ha dato tutto". Poi Burdisso si commuove parlando di Joe Barone: "Con lui ho avuto un legame molto forte, leale e autentico. Dopo due o tre settimane dal mio arrivo abbiamo avuto un confronto acceso e per due o tre giorni è stato molto freddo con me. Quindi dovevo dimostrargli che ero competente e che potevo essere una risorsa. Siccome c'era un ragazzino che dovevamo prendere, ho fatto 2mila chilometri con la mia macchina e ho saltato la prima partita della Fiorentina contro il Torino. Joe quindi mi ha chiamato per chiedermi come fosse il giocatore. Non faceva per noi, ma questo gesto mi ha fatto capire che entrambi volevamo la stessa cosa". Infine su Pradè: "Mi ha insegnato tantissimo. E' come un fratello maggiore".