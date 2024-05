Dopo cinque anni in Sardegna, il centrocampista uruguaiano ha annunciato l'addio ai rossoblù con un video condiviso su Instagram: "Oggi sono anche un uomo sardo. Avevo promesso che non avrei mai giocato contro il Cagliari, non lo farò perché resta la mia unica squadra in Italia". Nandez si trasferisce a parametro zero in Arabia Saudita: lo aspetta l'Al-Qadsiah

Ottenuta la salvezza e omaggiato Claudio Ranieri, il Cagliari saluta anche Nahitan Nandez . Termina dopo cinque anni l'avventura in Sardegna del 28enne uruguaiano, centrocampista che in rossoblù ha accumulato 165 presenze con 6 gol dal 2019 a oggi. Lo ha annunciato lo stesso Nandez con un post su Instagram, video che chiude la sua parentesi italiana dove sfuma anche l'ipotesi che poteva portarlo alla Roma. L'ex Boca Juniors si trasferirà a parametro zero in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah , club neopromosso nella massima serie nazionale.

"Per sempre uno di voi"

Le parole di Nandez nel video condiviso su Instagram: "Pensavo che non potesse arrivare questo momento e questo giorno. Voglio salutarvi tutti e ringraziarvi: sono stati cinque anni troppo belli. Sono arrivato a Cagliari da ragazzino, oggi vado via da uomo. Un uomo uruguaiano ma anche sardo. È molto difficile salutarvi, vi ringrazio. Lascio un gran pezzo della mia vita e del mio cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio ma un arrivederci, ci rivedremo. Come ho sempre detto, ho voluto mantenere la parola: se un giorno avessi dovuto andarmene in un’altra squadra e giocare contro il Cagliari, non l’avrei mai fatto e non lo farò. Potete stare tranquilli, il Cagliari resta uno solo e speciale. La mia unica squadra in Italia. Un bacio grande, tiferò sempre Cagliari. Grazie mille per tutto".