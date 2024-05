Futuro Gasperini, la battuta di Luca Percassi

Nel pre partita di Atalanta-Torino ai microfoni di Sky è intevenuto Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, che ha risposto così alla domanda sul futuro di Gian Piero Gasperini: "Se ne sta parlando tanto, siete molto aggiornati anche sui singoli incontri, speriamo che la moglie sia meglio di qualunque altra fidanzata..." in riferimento alla battuta che lo stesso Gasperini aveva fatto dopo il trionfo in Europa League sulle tentazioni che arrivano da altri club

Nel pre partita di Atalanta-Torino ha parlato Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco. Il dirigente nerazzurro ha parlato, ancora emozionato, della vittoria in Europa League e si è poi soffermato sul futuro di Gasperini. "Se ne sta parlando tanto. Siete molto aggiornati sui singoli incontri che si stanno facendo. Speriamo che la moglie sia meglio di qualche fidanzata..". Il riferimento è a una battuta che lo stesso Gasperini aveva fatto, sempre ai microfoni di Sky dopo il trionfo di Dublino contro il Bayer Leverkusen in Europa League: "Sono in una situazione in cui hai una moglie con tre figli ma trovi una donna bellissima".