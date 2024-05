Adesso è davvero finita. E la nuova avventura è pronta per iniziare. Kylian Mbappé ha salutato ieri sera il Psg vincendo un altro trofeo. E poi ha parlato del suo futuro, sempre più destinato a essere a Madrid . Prima la finale di Coppa di Francia , vinta 2-1 dai parigini sul Lione . Un successo che al Psg di Luis Enrique regala il double : campionato più coppa nazionale . In una serata che ha visto il saluto definito del fuoriclasse francese al club dov’era arrivato nel 2017. Con i compagni che lo hanno lanciato trionfalmente in aria, sul prato dello stade Pierre Mauroy di Lille. In quella che resterà l’ultima immagine di Mbappè con la maglia del Psg .

Mbappé: “Annuncio col Real? Mancano piccoli dettagli”

Nel post partita, poi, Mbappé non si è tirato indietro sulle domande a proposito del suo futuro. “Perché non è stata ancora annunciata la firma con il Real Madrid? Perché volevo finire bene con il Psg, c’era un trofeo, penso che ci sarà tempo per parlare del mio prossimo club, tra qualche giorno, non ci sono problemi. Non so se sarà prima di andare in nazionale, mancano ancora piccoli dettagli”. Poi l’attaccante francese ha parlato dei suoi anni a Parigi: “ Prima di questa partita ho avuto tempo di pensare, nostalgia e ricordi sono tornati. Questi al Psg sono solo bei ricordi. Vado via a testa alta. Quello che ho vissuto qui non lo rivivrò da nessun’altra parte. Anche se sto per provare una nuova esperienza e sono sicuro che pure il futuro sarà magico.”