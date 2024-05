Chiusa l’era Pioli con il saluto di San Siro, adesso il Milan lavora per chiudere con il nuovo allenatore. Il prescelto è sempre Fonseca: il club non si è fatto condizionare dalle reazioni dei tifosi, come nel caso di Lopetegui, e ha considerato i risultati ottenuti dal portoghese al Lille e la valorizzazione dei giovani. Nel video Gianluca Di Marzio spiega la scelta del portoghese per la panchina rossonera

