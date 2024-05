Chelsea, a un passo l'accordo con Maresca

Sarà Enzo Maresca il nuovo allenatore del Chelsea a partire dalla prossima stagione. La trattativa per chiudere l'accordo - per prendere il posto di Pochettino - è ai dettagli. Intorno al nuovo allenatore la dirigenza ha intenzione di costruire un progetto a lunga scadenza. Nell'ultima stagione ha vinto la Championship sulla panchina del Leicester, riportando il club in Premier League dopo una stagione,

La carriera da allenatore di Maresca

Nel 2017 - dopo l'ultima stagione da calciatore con la maglia del Verona - diventa il vice di Fulvio Fiorin all'Ascoli in Serie B. Successivamente fa esperienza prima come collaboratore di Montella al Siviglia, poi come secondo di Pellegrini al West Ham. Nell'agosto 2020 diventa allenatore della seconda squadra del Manchester City, con la quale vince la Premier League 2. L'estate successiva viene ingaggiato dal Parma appena retrocesso in Serie B: viene esonerato dopo 13 giornate. Nel luglio 2022 entra a far parte dello staff di Guardiola al Manchester City: a fine stagione si aggiudica il Treble. Poi il passaggio al Leicester, che riporta in Premier League dopo una sola stagione conquistando il primo posto in Championship.

Settimo allenatore italiano del Chelsea, i precedenti