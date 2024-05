Rinnovo Lautaro, parti lavorano ad accordo

Tiene banco la questione del rinnovo del contratto di Lautaro Martinez con l'Inter. Il capocannoniere della Serie A e trascinatore dei nerazzurri nell'annata appena conclusa con la conquista della seconda stella ha un contratto in scadenza nel giugno 2026. "Troppe speculazioni sulle cifre del rinnovo. C’è una trattativa e le parti puntano a una soluzione positiva. Lautaro in 6 anni ha rinnovato 1 sola volta dopo 54 gol. Ora vuole lavorare per una nuova intesa" questo filtra da fonti vicine al giocatore. Anche la volontà della nuova proprietà targata Oaktree è quella di proseguire il rapporto. Si attendo sviluppi importanti sulla trattativa tra gli agenti del campione del mondo e il club. La trattativa tra Lautaro Martinez e l'Inter continua per permettere al giocatore di continuare l'avventura a Milano.