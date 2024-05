La Lazio è vicina a concludere la trattativa per l'acquisto di Loum Tchaouna dalla Salernitana. Lo riporta Gianluca Di Marzio, spiegando come l'operazione sia ormai ai dettagli. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro, con il Rennes che ne otterrà il 40%. L'idea della Lazio è che Tchaouna possa prendere il posto in rosa di Felipe Anderson, che andrà al Palmeiras a parametro zero.

