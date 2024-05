Mentre Thiago Motta si gode la sua vacanza on the road la Juventus lavora per consegnargli una squadra competitiva, ma sempre all'insegna della sostenibilità. I conti non sono ancora in ordine, i soldi a disposizione sono pochi, dunque bisognerà lavorare sulle idee. E ne serviranno tante e brillanti perché rispetto a questa stagione la Juventus dovrà giocare almeno 10/12 partite in più e particolarmente impegnative visto che si aggiungeranno le 8 sicure più eventuali play off della nuova super Champions e la Supercoppa italiana. Se poi avrà la fortuna e la bravura di andare avanti in Europa ecco che le partite saranno molte di più, e poi va considerato che a giugno ci sarà anche il Mondiale per club. Senza ipotizzare eventuali cessioni di big al momento impossibili da prevedere, in difesa numericamente la Juventus sta bene. Chiuso il rapporto con Alex Sandro servirà un rinforzo, il nome più caldo è quello di Calafiori. Un altro tassello potrebbe essere aggiunto al reparto offensivo, ma di certo è il centrocampo che ha bisogno di interventi profondi, visto che spesso è stato in sofferenza già in questa stagione.