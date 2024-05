L'italo-brasiliano firmerà il contratto triennale con la Juventus la prossima settimana. Dopo aver completato il viaggio da Bologna al Portogallo (dove vive la famiglia) a bordo della sua Harley Davidson per un percorso di circa 2.300 km. La priorità sul mercato per la prossima stagione sarà rinforzare il centrocampo della sua Juventus ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Il futuro bianconero è già delineato. Dopo aver concluso la stagione col trionfo in Coppa Italia e in campionato con l'ultima vittoria sul Monza (con Montero ad interim sulla panchina), la Juve si appresta ad abbracciare il suo nuovo allenatore: Thiago Motta. Con un accordo già definito da tempo, si attende solo la firma dell'italo-brasiliano che arriverà la prossima settimana. Il contratto sarà triennale e sarà la sua quarta avventura in Serie A da mister dopo le precedenti esperienze con Genoa, Spezia e Bologna.

Thiago Motta in moto da Bologna al Portogallo Nel frattempo Thiago Motta sta facendo un lungo tour in moto per l'Europa. Come promesso dopo aver conquistato la qualificazione per la Champions col Bologna, l'allenatore è partito dalla città emiliana a bordo della sua Harley Davidson per raggiungere la casa di famiglia a Cascais, in Portogallo. Un percorso di 2.300 km documentato via social dalla stessa moglie di Thiago, Angela Lee Motta, interrotto anche da una tappa a Barcellona per far visita al padre e al fratello. vedi anche Chiesa, tra rinnovo e Motta: futuro in bilico

Di Gregorio e non solo: le strategie di mercato della Juve Con un accordo raggiunto nei minimi dettagli, non ci sarà bisogno che Giuntoli si rechi in Portogallo e, dunque, le firme dovrebbero arrivare a distanza. Il dirigente bianconero potrà concentrarsi sul mercato e, dopo aver praticamente chiuso l'operazione Di Gregorio tra i pali, la priorità riguarderà il reparto di centrocampo. Con tante partite in più previste in calendario, infatti, la rosa non andrà solo rinforzata ma anche allargata. Le uniche certezze nel reparto sono Locatelli e Fagioli, mentre si attende di capire il destino di Rabiot (in scadenza). McKennie è in bilico, Miretti vorrebbe giocare di più e potrebbe aprirsi per lui la strada del prestito, Alcaraz infine farà rientro al Southampton. Serviranno idee e anche soldi, da raccogliere eventualmente attraverso qualche cessione. approfondimento Juve, ancora incerto il futuro di Rabiot