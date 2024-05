La loro stagione ha viaggiato su binari talmente opposti che non sorprende che anche il loro futuro seguirà percorsi differenti. Kamada rinnova e resta a Roma, Luis Alberto è prossimo ai saluti . A fatica dopo diverse incomprensioni e qualche strappo lo spagnolo era riuscito a convincere Sarri che gli aveva affidato, con buoni risultati, le chiavi della nuova Lazio. Con Tudor invece è ripartito quasi da zero, chiedendo la cessione e chiudendo da separato in casa. È pronto a trasferirsi in Qatar , trattativa ben avviata tra Lazio e Al-Duhail sulla base di poco meno di 15 milioni bonus compresi. Il giapponese invece, sparito quasi subito dai radar col vecchio allenatore, si è ripreso la scena nel finale con quello nuovo. 9 su 9 da titolare sotto la gestione del croato e prestazioni top .

Tudor-Lazio, l'allenatore vuole un ruolo centrale nelle scelte

Questione di ruolo, in parte, ma soprattutto di motivazioni. Tudor ha saputo accenderlo e ha spinto per la sua permanenza in biancoceleste. Il rinnovo del centrocampista giapponese era uno dei primi desiderata dell’allenatore – che pretende un ruolo centrale nelle scelte – mentre sugli altri serviranno approfondimenti e soprattutto compromessi. Non è un mistero, tra Tudor e il club non c’è uniformità di vedute sulla valutazione di qualche giocatore attualmente in rosa, sacrificabile per il tecnico, non per la proprietà. Le nuvole all’orizzonte si intravedono da giorni; da capire se saranno solo passeggere.