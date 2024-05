Milan, attesa ufficialità Fonseca. E in attacco...

L'ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan sarà solo l'ultimo passaggio formale di un percorso già tracciato. Il comunicato nella prima o seconda settimana di giugno quando la squadra rientrerà dall'Australia. 3 anni di contratto confermati, 2 milioni e mezzo netti a stagione più bonus e una rosa da allestire a sua immagine e somiglianza. Le priorità di mercato sono tre: un centravanti, un terzino destro e un difensore centrale. La scelta dell'attaccante sarà la più delicata perché c'è da sostituire un campione del mondo e leader come Giroud. Ecco perché la dirigenza rossonera tratta su più tavoli: Zirkzee piace tanto ma resta complicato perché a decidere sarà non tanto il Bologna, quanto il Bayern che ha una recompra fissata a 40 milioni e perché le commissioni richieste dall'entourage del giocatore sono molto alte. Per questo resta caldo e vivo il nome di Sesko del Lipsia, così come quelli di Jonathan David del Lille, autore di 19 gol nell'ultimo campionato proprio con Fonseca e Gimenez del Feyenoord che al Milan è sempre piaciuto. In difesa Emerson Royal è stato già sondato e valutato con attenzione negli incontri che ci sono stati con l'agente negli ultimi giorni. Palla a Ibra, Furlani, Moncada e D'Ottavio quindi, la squadra dirigenziale chiamata a rendere il Milan più forte e competitivo in futuro, grazie al loro lavoro e a quello di Fonseca.