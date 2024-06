Conte-Napoli, fra martedì e mercoledì la firma e l'annuncio

Tutto definito fra Antonio Conte e il Napoli per le prossime tre stagioni. L'accordo è stato definito nei dettagli già nei giorni scorsi ma ora è più chiaro quando potrebbe essere ufficializzato. Fra martedì e mercoledì della prossima settimana è atteso l'appuntamento per la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del club. In seguito ci sarà la presentazione ufficiale

