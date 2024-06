L'ex allenatore della Roma intercettato a bordo campo dal nostro Gianluca Di Marzio durante la diretta del prepartita della finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Lo Special One, dopo aver salutato, ha confermato il suo approdo in Turchia, al Fenerbahce. Manca ancora l'annuncio, ma il club ha comunicato l'ingaggio del portoghese in una nota

