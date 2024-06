CdA e rinnovi, la settimana di passione dell'Inter

Rinnovi: Barella e Inzaghi dopo Lautaro

Per quanto riguarda la squadra invece il primo passo, quello più importante, è già stato fatto con l’accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez. L’argentino ha lasciato l’Italia per andare in Copa America e quando tornerà firmerà il nuovo contratto con scadenza 2029. Tra questa e la prossima settimana poi arriverà la conclusione anche per il rinnovo di Barella, per cui manca solo la firma, e per Simone Inzaghi che deve allungare e adeguare il suo contratto che termina tra un anno. Quella dell’allenatore è l’unica trattativa che deve ancora giungere a conclusione, ma la strada è tracciata. Oaktree ha le idee chiare ed ora è arrivato il momento di metterle nero su azzurro.