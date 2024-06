Al netto di eventuali cessioni, saranno 4 i titolari che il Milan andrà a cercare sul mercato per accontentare Fonseca. Un centravanti, un terzino destro, un centrale difensivo e un mediano. Per alzare il livello della rosa, lottare per lo scudetto e andare avanti più possibile in Champions League servono giocatori forti e pronti subito.