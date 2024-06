Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea: per lui un contratto di cinque stagioni fino al 2029 con opzione per l'anno successivo. Il 44enne italiano ha conquistato la promozione in Premier League con il Leister: "Il Chelsea è un sogno per qualsiasi allenatore", afferma, "Per questo sono così entusiasta"

