Manca ormai poco all’annuncio ufficiale: Antonio Conte sarà presto il nuovo allenatore del Napoli. Le parti si incontreranno a Roma con le firme previste per metà settimana, ma l’ex di Juventus e Inter si sta già muovendo per riportare i campani nelle zone alte della classifica. Per la sua difesa a tre, il prescelto è Alessandro Buongiorno, centrale del Torino. Nessun contatto ancora tra i due club, Cairo ha confermato di non voler cedere il capitano designato ma al classe ’99 non dispiacerebbe vestire l’azzurro del Napoli dopo quello della Nazionale agli Europei Germania. Per l’attacco, invece, il nome è quello di Lukaku che con Conte ha disputato la migliore stagione in carriera quando vestiva la maglia dell’Inter. Il belga sarebbe già stato contattato proprio da Conte. L’alternativa è l’ucraino Artem Dovbyk, bomber della rivelazione Girona in Liga.

