Il Milan è tornato a interessarsi a Romelu Lukaku. Chieste informazioni al Chelsea che però al momento non apre alla cessione in prestito (unica formula che interessa al Milan). Nel video le ultime da Gianluca Di Marzio

Il Milan di Fonseca avrà sicuramente un nuovo centravanti e l’ultima idea porta (anzi, riporta) a Romelu Lukaku. Il club ha chiesto informazioni al Chelsea come aveva già fatto lo scorso anno (nei giorni in cui Lukaku aveva rotto con l’Inter). Oggi come allora il Milan si era informato sulle condizioni per un eventuale prestito, anche forte degli ottimi rapporti col club inglese (vedi gli affari Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic). Il Chelsea però al momento non apre al prestito, unica formula che interessa il Milan. Una situazione da tenere monitorata nelle prossime settimane se nessuno si presenterà alle porte dei Blues per acquistare l’intero cartellino del centravanti