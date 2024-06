Milan, continua il forte pressing per Zirkzee

Va avanti il forte pressing dei rossoneri per arrivare a Joshua Zirkzee: le parti non sono ancora vicine, ma il Milan sta continuando a lavorare per cercare di trovare la quadra per quanto riguarda ingaggio e commissioni. L'olandese è la prima scelta per l'attacco

Il Milan è in attesa di ufficializzare Paulo Fonseca come nuovo allenatore, ma nel mentre continua a lavorare su un attaccante. Un innesto nel reparto offensivo è tra le priorità del club visto l'addio di Olivier Giroud che proseguirà la sua carriera nel Los Angeles FC. I rossoneri in queste ore continuano a pressare molto forte per Joshua Zirkzee del Bologna: le parti non sono ancora vicine, ma il Milan è al lavoro per trovare una quadratura tra quelle che sono le richieste economiche di ingaggio e di commissioni per gli agenti e le cifre che ha messo sul tavolo.